اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 06:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تبدأ غدا صرف معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعى

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:00 ص
"التضامن" تبدأ غدا صرف معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعى صرف معاشات- ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات أغسطس اعتبارا من غدا الثلاثاء من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى ،كما تستمر اليوم الاثنين في صرف معاشات يوليو الجارى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.
 
ويتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من الخدمات والمنح، منها منحة الوفاة وذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة، لمدة 3 أشهر، وذلك عن  شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين، كما يتم صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ،ويتم تقديم طلب صرف المنحة من خلال استيفاء مستندات استحقاق المعاش وشهادة وفاة صاحب المعاش والنموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.
 
نشر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،انه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة ، لمدة 3 أشهر وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو الجهة التي صرف المعاش.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
 
 

التضامن

معاشات يوليو

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات



الموضوعات المتعلقة

وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس من الثلاثاء بفروع بنك ناصر

الأحد، 30 يوليو 2023 07:00 ص

هل تواصل "التضامن" صرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن الموعد.. اعرف التفاصيل

الخميس، 27 يوليو 2023 01:00 م

نقابة المعلمين: صرف معاشات يوليو للأعضاء اليوم بقيمة 100 مليون جنيه

الخميس، 27 يوليو 2023 11:49 ص

نقابة المعلمين: صرف معاشات الأعضاء دفعة يوليو بعد غد الخميس

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:12 م

ما موقف المتخلفين عن صرف معاشات يوليو في الموعد المحدد؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة