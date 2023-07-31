التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بالترعة الفاروقية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بدار السلام سوهاج بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بالترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة دار السلام تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده للفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة غرقا بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج وتم إنتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعو عبد الرحمن ع ع 12 سنة ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزى " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والده المدعو علاء ا ع م 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعه الفاروقية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحه غرق بها ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.