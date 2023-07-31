التحفظ على جثة طالب الثانوية العامة الغريق في مستشفى النصر ببورسعيد

أكد مصدر طبى بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، أنه تم التحفظ على جثة الطالب زياد هانى، الذى لقى مصرعه غرقاً فى شاطئ بورسعيد، فى مشرحة مستشفى النصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

وأوضح المصدر، أنه تم نقل الجثمان فور خروجه من المياه عن طريق قوات الإنقاذ بعد تعرضه للغرق مساء اليوم بمياه شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد.

وانتشل رجال شرطة الإنقاذ النهرى، بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، جثمان طالب غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية بنطاق حى المناخ فى محافظة بورسعيد قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة به.

وانهارت والدة طالب الثانوية العامة ودخلت فى نوبة من البكاء والصراخ، مرددة : "متسبنيش يا زياد، يا حبيبى يا زياد، معنديش ولد غيره يارب، قولتلك بلاش تنزل البحر".

وكشف زملاء طالب الثانوية العامة عن تفاصيل واقعة غرق زميلهم "زياد هانى أحمد إبراهيم خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، بالأمس، لافتين أنه كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان فى انتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة فى البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطيعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بـ"مايوه" أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

يشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 5 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم 3 أطفال.