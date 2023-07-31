اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى بولاق الدكرور

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:39 م
التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى بولاق الدكرور حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث الأولية بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة مين داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وأن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن  لا توجد به إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

العثور على جثة

جثة مسن بولاق الدكرور

أمن الجيزة



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