التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث الأولية بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة مين داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وأن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن لا توجد به إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.