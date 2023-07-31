التحريات تكشف سبب غرق طالب في نهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة طالب نتيجة تعرضه للغرق في نهر النيل بأطفيح،وأشارت التحريات إلى مصرعه لعدم إجادته السباحة.

وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأثبت الكشف الطبي أن اسفكسيا الغرق وراء وفاته، نتيجة دخول كمية من المياه للرئة.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطالب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخص بنهر النيل، في أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طالب أثناء الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.