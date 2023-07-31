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التاسع على الثانوية العامة: كنت أعتمد على دروس الأونلاين وأنظم مذاكرتى فى جدول

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:29 م
التاسع على الثانوية العامة: كنت أعتمد على دروس الأونلاين وأنظم مذاكرتى فى جدول الطالب مرقس شنودة محارب راغب
كتبت – مرام محمد

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"النهارده أسعد يوم فى حياتي.. الفرحة والزغاريد ملت البيت".. بهذه الكلمات عبر مرقس شنودة محارب راغب الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة علمي رياضيات"، بمجموع  404.5 درجة، عن سعادته بتتويجه ضمن أوائل الجمهورية، مؤكدا أن لحظة إعلان نجاحه كانت لحظة فارقة في حياته جاءت بعد مجهود ومثابرة وعمل متواصل على مدار العام الدراسي.

وأشار مرقس شنودة محارب الطالب بمدرسة طبرى الحجاز الثانوية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أسرته كانت تتوقع تتويجه ضمن أوائل الثانوية العامة خاصة وأنه دوما ما يتوج ضمن الأوائل، وحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة في الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي، قائلا: "أهدي النجاح لوالديّ وشقيقتي، فهم الداعم والمشجع الأكبر لي وسبب نجاحي بعد توفيق الله".

وأوضح "مرقس"، أنه لم يكن يضع عدد ساعات محددة للمذاكرة، إنما كان ينظم مذاكرته اليومية وفقا لجدول ينظم به مواعيد مذاكرته دون أي ضغط، مشيرا إلى أنه كان يذاكر في اليوم الواحد 4 مواد، وذلك من خلال الكتاب المدرسي وفيديوهات الأونلاين، ويلجا للدروس الخصوصية في حالة احتياجه لدعم أو شرح إضافي، مؤكدا أنه سوف يلتحق بكلية الهندسة.


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