التأكيد على دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطيني.. الرئيس السيسى يستقبل "أبو مازن" (إنفوجراف)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسى رحب بالرئيس الفلسطينى فى مصر، مؤكدًا دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى الشقيق، ومعربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذى انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطينى، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.



الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن (1)

من جانبه؛ توجه الرئيس الفلسطينى بخالص الشكر والتقدير رئيس على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم، واحتضانها التاريخى للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن اجتماع الفصائل ينعقد فى ظل تطورات حيوية دوليًا وإقليميًا وميدانيًا، ويمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية.



الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن (2)

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصةً ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام، حيث تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.