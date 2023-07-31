البحر الأحمر تعتزم إغراق 16 قطعة حربية تحت الماء لإنشاء أول متحف حربى

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، اليوم الأثنين، اجتماعا تنسيقيا نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، للإعلان عن أول متحف حربى فى مياه محافظة البحر الأحمر، وهو الأول فى مصر وأفريقيا ليجمع أول 3 مواقع غوص بديلة في الغردقة، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر والمجتمع المدني.

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها أن خلال سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، سيتم إطلاق ثلاث مواقع غوص بديلة فى مصر، بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية بالبحر الأحمر، وتقع هذه المواقع قبالة سواحل محافظة البحرالأحمر، حيث أكثر المواقع ازدحامًا لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وخلق حيود مرجانية جديدة وتجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال البيئة البحرية.

وأكد السكرتير العام أنه سيتم إغراق مجموعة من المعدات الحربية والمكونة من 15 قطعة، كل منها له قصة فريدة وأهمية خاصة، في ثلاث مواقع كالتالي: شعاب السقالة، عروق الطويل، عرق جامع بمجاويش، مما سيخلق مواقع غوص جديدة في الغردقة، سيتم إغراق كل قطعة بعناية ، مما يخلق مواقع غوص غير عادية تظهر التاريخ العسكري الغني لمصر.

ومن المقرر الاحتفال بهذا الحدث يوم الخميس المقبل بمارينا الغردقة السياحي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من وزراء البيئة العرب من كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال وجمهورية السودان وجمهورية اليمن ، وعدد من العلماء والمهتمين برياضة الغوص بالبحر الأحمر في حفل التدشين والمؤتمر الصحفي.