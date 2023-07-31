الإصابة بالأورام الليفية الرحمية تؤدي لنزيف حاد أثناء الحيض

كتبت ميرفت رشاد

الأورام الليفية يتم ملاحظتها بشكل متكرر عند النساء من جميع الفئات العمرية، يمكن أن تسبب هذه الأورام الليفية، المعروفة أيضًا باسم الورم العضلي ، ألمًا شديدًا في البطن وفترات غزيرة خلال سنوات الإنجاب، والعلامات والأعراض الشائعة للأورام الليفية هي مشاكل المثانة والأمعاء ، والتي تستمر لأكثر من 5 أيام، والنزيف، وإليك الأسباب وطرق العلاج، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

قالت الدكتورة شاليني فيجاي، استشاري التوليد وأمراض النساء في أحد مستشفيات الهند: "غالبًا ما يتميز نزيف الحيض الغزير بفترة تزيد عن سبعة أيام وتتطلب تغييرًا متكررًا للمنتجات الصحية، على الرغم من أن السبب الدقيق لفترات طويلة وغزيرة بسبب الأورام الليفية الرحمية غير معروف ، إلا أن هناك العديد من النظريات.

وأضافت ، أن الأورام الليفية الرحمية قد تضغط على بطانة الرحم ، مما يؤدي إلى حدوث نزيف مفرط، بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتقلص الرحم بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى عدم القدرة على وقف النزيف، قد تؤدي الأورام الليفية أيضًا إلى تعزيز نمو الأوعية الدموية ، مما يساهم في زيادة أو عدم انتظام الدورة الشهرية وإكتشاف النزيف بين الدورات الشهرية. قد تلعب المستويات المرتفعة من هرمون البروستاجلاندين دورًا في حدوث نزيف حاد .

وأوضحت أن "شدة نزيف الدورة الشهرية بسبب الأورام الليفية الرحمية تعتمد على عوامل مثل موقع الأورام الليفية ، وقدرة الرحم على الانقباض ، والبروستاجلاندينات المساعدة ، وحتى تشوه بطانة الرحم، تميل الأورام الليفية إلى امتلاك شبكة غير طبيعية من الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى حدوث نزيف مفرط أثناء الحيض، بصرف النظر عن الأورام الليفية ، يمكن رؤية نزيف الحيض الغزير ، المعروف أيضًا باسم غزارة الطمث بسبب الاختلالات الهرمونية أو الأورام الليفية الرحمية أو الأورام الحميدة أو العضال الغدي أو الانتباذ البطاني الرحمي أو اضطرابات تخثر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية أو بعض الأدوية، من الجيد استشارة الطبيب دون أي تأخير.

العلاج

اقترحت الدكتور شاليني فيجاي ، "لمعالجة الأورام الليفية الرحمية والنزيف ، على المرء أن يختار حبوب منع الحمل واللولب الهرموني والحقن الهرمونية والأدوية والجراحة وحتى استئصال الرحم، يختلف العلاج من امرأة إلى أخرى بناءً على حجم الورم الليفي وموقعه.