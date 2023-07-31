الأول على الثانوية العامة "علمى" مدارس ستيم: حفظ القرآن ودعاء الوالدين سر تفوقى

قال عمر عبد الرحمن، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية بمدارس ستيم، أن حِفْظ القرآن الكريم ودعاء الوالدين هو سر تفوقى.

وأضاف عمر عبد الرحمن أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أخبره بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن والدته هى أول من علمت منه بالخبر.

وقال عمر عبدالرحمن، إنه كان يدرس فى مدارس ستيم بمحافظة بنى سويف وكان متفوقاً فى الشهادة الإعدادية حيث حصل على 278.5 فى الإعدادية، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون طبيبا فى المستقبل.