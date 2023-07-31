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الأول علمى علوم على الثانوية العامة: وزير التعليم أول من هنأنى وقابلت الخبر بالسجود

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:59 ص
الأول علمى علوم على الثانوية العامة: وزير التعليم أول من هنأنى وقابلت الخبر بالسجود الأول علمي علوم
أسيوط – هيثم البدرى

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قال  محمود محمد عبد الفتاح أحمد الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم ابن قرية الكوم الأحمر بمركز البداري محافظة أسيوط، إنه لم يكن  يتوقع الحصول على المركز الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، ولكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعوات والديه   التى وفرت لى كل سبل الدعم.
 
وأوضح  محمود أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، هو من اتصل به شخصيا وكان أول من أبلغني بحصولي علي المركز الأول على مستوى الجمهورية فسجدت لله شكراً أنا وأسرتي من شدة السعادة.
 
وعن طريقة المذاكرة قال، محمود  إنه لم يكن له وقت ثابت للمذاكرة، ولكن كنت أضع هدف يومي لإنجازة وعقب إنجاز هذا الهدف أكون قد حققت ما اريد  ولا  أضغط  نفسي في المذاكرة فترات طويلة حتي لا أجهد زهنياً حيث أن  فترة الثانوية العامة يعيشها الطلاب في ضغط نفسي وعصبي شديدين ولكن علي الطالب أن يضع لنفسه هدف يرغب في تحقيقه.
 
وأشار محمود، إلى أن هناك أسئلة كانت في الامتحانات هي من ميزت الطالب  المجتهد من غيره وعلي الطالب ان يقوم بواجبه ويترك الباقي علي الله خاصة وأن طريقة الإمتحانات الجديدة هي أفضل كثيراً من الطرق التقليدية القديمة لأنها تحتاج إلي فهم أكبر ويشعر الطالب من خلالها أن يدرس مادة علمية ولكن الطرق التقليدية القديمة كانت تهدف إلي الحفظ أكثر منها إلي الفهم.
 
وعن الكلية التي يرغب الالتحاق بها قال محمود  أنه يرغب في دخول كلية الطب ويتخصص  في  قسم القلب والأوعية الدموية.
 
الأول علمي علوم
الأول علمي علوم
 

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