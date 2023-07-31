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الأولى على الثانوية العامة "أدبى": "فرحت أهلى وكافأتهم على تعبهم"

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:27 ص
الأولى على الثانوية العامة "أدبى": "فرحت أهلى وكافأتهم على تعبهم" الطالبة فايزة على محمد محمود
كتبت - مرام محمد

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عبرت الطالبة فايزة على محمد محمود ابنة محافظة الجيزة والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة أدبي بمجموع 392.5، عن فرحتها البالغة بتتويجها ضمن أوائل الثانوية العامة لعام 2023، قائلة: "سعادتي لا توصف.. هديتي النهاردة بعد تعب ومجهود العام الدراسي هي فرحة أهلي بنجاحي وتفوقي ومكافئتهم على تعبهم ومجهودهم معايا".
 
وقالت "فايزة" الطالبة بمدرسة المصطفى الثانوية المشتركة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها لم تكن تتوقع حصولها على ترتيب على مستوى الجمهورية، وكل ما كانت تتوقعه هو النجاح بمجموع كبير، مشيرة إلى أنها بمجرد أن سمعت الخبر لم تتمالك نفسها وظلت تبكي من فرحتها، خاصة وأنه حلم كبير سعت واجتهدت كثيرا من أجل تحقيقه.
 
وأشارت "فايزة"، أنها حرصت طوال العام الدراسي على مذاكرة دروسها أولا بأول دون أن تحدد عدد ساعات يومية للمذاكرة، كما كانت تنظم وقتها بين الدروس الخصوصية ودروس الأون لاين، وتحافظ على أداء صلواتها الخمس في أوقاتها، مؤكدة أن الفضل في تفوقها لله أولا ثم والديها وشقيقاتها الذين ساندوها وقدموا لها الدعم اللازم لتحقيق النجاح.
 
ومن ناحيته، هنأ خالد عبد الخالق السنيطي مدير مدرسة المصطفى الثانوية المشتركة، الطالبة فايزة علي محمود، على التفوق والتميز العلمي الذي حققته على مستوى الجمهورية، قائلا إن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمثابرة والطموح، وجاء تكريما لأسرتها لجهودهم في تربيتها وتعليمها حتى أصبحت نموذجا مشرفا لأسرتها وللمدرسة وللمحافظة، قائلا: "نجاح فايزة وتفوقها هو فخر لنا جميعاً".
 
وأشار مدير مدرسة المصطفى الثانوية المشتركة، إلى أن المدرسة من المدارس الجديدة التي لم يمض على إنشائها ثلاث سنوات ومحظوظة بتتويج إحدى بنات دفعتها الأولى ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن "فايزة" من الطلبة المتميزين والمتفوقين علميا، فقد حصدت مؤخرا مركزا متقدما في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية، مثبتة للجميع مدى التكامل بين التميز الخلقى والتميز العلمي.
 
وتمنى مدير المدرسة للطالبة فايزة مزيدا من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، مؤكدا فخره بما حققته من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات الثانوية العامة، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب الجيزة والذين دوما يرفعون اسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات.
 
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الطالبة فايزة على محمد محمود (1)
الطالبة فايزة على محمد محمود

الطالبة فايزة على محمد محمود (2)
الطالبة فايزة على محمد محمود

فايزة علي أثناء مشاركتها وطلبة مدرستها في مسابقة أوائل الطلبة (1)
فايزة علي أثناء مشاركتها وطلبة مدرستها في مسابقة أوائل الطلبة

فايزة علي أثناء مشاركتها وطلبة مدرستها في مسابقة أوائل الطلبة (2)
فايزة علي أثناء مشاركتها وطلبة مدرستها في مسابقة أوائل الطلبة

فايزة علي أثناء مشاركتها وطلبة مدرستها في مسابقة أوائل الطلبة (3)
خالد عبد الخالق السنيطي مدير مدرسة المصطفى الثانوية المشتركة والطلبة المتميزين
 

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