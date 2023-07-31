الأوقاف تعلن إطلاق جائزة التميز والانضباط لعام 2023 لأول مرة

كتب لؤى على

تطلق وزارة الأوقاف جائزة التميز والانضباط لعام 2023م بتكريم أفضل الأئمة والواعظات وخطباء المكأفاة ومقيمي الشعائر والإداريين والعمال والمؤذنين والقيادات الإشرافية بالوزارة والجهات التابعة لها، بحيث يتم تكريم أفضل مائة موظف بالأوقاف سنويًا، بشرط التميز والانضباط الوظيفي وعدم الحصول على أي جزاء أو مخالفة خلال عام الجائزة ، وستكون قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير لكل فائز، عدا العشرة الأوائل فتكون جائزة كل منهم عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

وإعطاءً للفرصة لا يحق للموظف الذي يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعني أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات.

وسيتم الترشيح للجائزة بطرق متعددة، منها ترشيح الإدارة أو المديرية أو المنطقة التابع لها الموظف ، ومنها المتابعة والحوكمة ، ومنها بروز النشاط والتميز على الساحة الدعوية ميدانيًّا وإلكترونيًّا.