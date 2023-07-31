اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد على اليوم السابع

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:22 ص
الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد على اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023
كتب – محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر اليوم السابع" الآن نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس، حيث تظهر النتيجة بالمجموع الكلى للطالب ودرجات المواد الدراسية.

 

لمعرفة النتيجة اضغط هنا..

 

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام  78.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازى، أوائل الثانوية العامة خلال  الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وفيما يلي أسماء الأوائل:

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من  محافظة الأسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة 

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

 

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبد الفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

 

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

 

وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة  الشرقية

وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

بينما جاء ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

نتيجه الثانويه على اليوم السابع

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

اليوم السابع بلس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

بوابة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2023 الاوائل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة و200 جنيه رسوم لكل مادة

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:02 ص

اعرف طلاب الثانوية العامة هيحتفلوا إزاي حسب برجهم.. السرطان هيروح البحر

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:00 ص

نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد على اليوم السابع

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:22 ص

نتيجة الثانوية العامة.. 5 أسباب تجعل من الضروري الاحتفال بالنجاح

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:00 ص

تجهيز مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش لاستقبال الناجحين فى الثانوية العامة

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:00 ص

بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2023 على اليوم السابع

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:38 ص

تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل تسجيل طلاب الثانوية العامة للرغبات إلكترونيا

الإثنين، 31 يوليو 2023 07:00 ص

اليوم آخر موعد لتقديم ملفات الالتحاق بالثانوي العام والفني بالإسماعيلية

الإثنين، 31 يوليو 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة