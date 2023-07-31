استطلاع: 54% من الجمهوريين يؤيدون ترامب للترشح فى انتخابات 2024

كتبت: نهال أبو السعود

يسيطر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أكبر نسبة من أصوات الناخبين الجمهوريين متقدما بفارق 37 نقطة على منافسه رون ديسانتيس، في الحصول على الدعم الجمهوري للترشح لانتخابات 2024 على الرغم من مشكلاته القانونية، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز

وجد الاستطلاع أن ترامب يتمتع بمزايا حاسمة عبر كل مجموعة ديموغرافية ومنطقة وفي كل جناح أيديولوجي للحزب، حيث تخلص الناخبون الجمهوريون من مخاوفهم بشأن تصاعد الخطر القانوني الذي يواجهه.

وتصدر بفوارق واسعة بين الرجال والنساء، والناخبين الأصغر والأكبر سنا، والمعتدلين والمحافظين، وأولئك الذين ذهبوا إلى الجامعات والذين لم يذهبوا، وفي المدن والضواحي والمناطق الريفية.

ويظهر الاستطلاع أن بعض حجج الحملة المركزية لديسانتيس بانه "اكثر قابلية للانتخاب" من ترامب وسيحكم بشكل اكثر فاعلية فشلت

بشكل عام ، تقدم ترامب على ديسانتيس بنسبة 54% مقابل 17% ولم يحصل أي مرشح اخر على اكثر من 3% فقط كنسبة تأييد.

وحصل كل من نائب الرئيس السابق مايك بنس ، وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي ، والسيناتور تيم سكوت من ساوث كارولينا على دعم بنسبة 3% تلقى كل من كريس كريستي ، حاكم ولاية نيو جيرسي السابق ، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي ، الدعم من 2% فقط من الذين شملهم الاستطلاع.

يأتي الاستطلاع قبل أقل من ستة أشهر من أول مسابقة أولية لعام 2024 وقبل مناظرة واحدة، وفي الوقت الحالي ، على الرغم من مخاوف فريق ترامب من تداخل موعد المحاكمات مع فعاليات الحملة الانتخابية الا انه لا يزال المرشح الأكثر حظا للفوز بتذكرة الحزب الجمهوري.