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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:29 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 17599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 21337 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 7365 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل 
إلى مستوى 5207 نقطة.

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