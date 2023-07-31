ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 17599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 21337 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 7365 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل

إلى مستوى 5207 نقطة.