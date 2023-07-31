اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إلغاء 40 رحلة جوية فى مطار شويدو ببكين بسبب الأمطار

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:13 ص
إلغاء 40 رحلة جوية فى مطار شويدو ببكين بسبب الأمطار أمطار - صورة أرشيفية
وكالات

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أفاد التليفزيون المركزي في الصين بأن مطار شويدو الدولي في بكين ألغى 40 رحلة جوية بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال التلفزيون "بحلول الساعة 10:00 من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) نفذ مطار "شويدو" 243 رحلة جوية، فيما تم إلغاء 40 رحلة جوية".

وأضاف أن مطار داشينج ببكين يخطط لخدمة 884 رحلة جوية، مشيرا إلى أن عدد القادمين والمغادرين للمطار قد يصل، اليوم الاثنين إلى 135,8 ألف راكب.

وأعلنت محطة الأرصاد الجوية ببكين، اليوم الاثنين، مستوى تحذير "أحمر" بسبب هطول أمطار غزيرة في أجزاء مختلفة من بكين. وذكرت أن الأمطار ستستمر حتى الساعة 8 صباح الثلاثاء على الأقل.

 

 

 


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