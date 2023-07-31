إصابات في انفجار قنبلة شمال الهند.. واتهامات حزبية بتخزين متفجرات

وكالات

أصيب صبى إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع في منطقة "شمال 24 بارجاناس" في ولاية البنغال الغربية الأحد، حيث تبادل حزب بهاراتيا جاناتا المعارض وحزب مؤتمر ترينامول الحاكم الاتهامات بتخزين متفجرات.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست اوف انديا" عن مسؤول قوله إن الصبى 9سنوات أصيب بجروح خطيرة في يده عندما عثر على قنبلة في حقل بالقرب من منزله في بلدة "باسيرهات" واعتقد أنها كرة. وأشار إلى أن القنبلة انفجرت عندما بدأ الصبى يلعب بها.

وأوضح المسؤول إنه تم نقل الصبى إلى مستشفى في باسيرهات ولكن تم تحويله إلى مستشفى آخر في كلكاتا بعدما ساءت حالته.