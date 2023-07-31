اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 02:30 ص
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إصابات فى صفوف الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:00 ص
إصابات فى صفوف الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "المغير" شرق رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.

وأضاف الشهود أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، كما فتشوا مركبات المواطنين.

وتتعرض قرية "المغير" لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين؛ بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح الاستيطان.

 


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