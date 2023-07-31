إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج المخدرات فى الشرابية

كتب ــ عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطل إلى محكمة جنايات القاهر، وذلك بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى وسلاح أبيض وهاتف محمول.

وبمواجهة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.