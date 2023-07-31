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الإثنين، 31 يوليو 2023 10:54 ص
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أول أسبوع فى أغسطس.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت المقبل

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:54 ص
أول أسبوع فى أغسطس.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 31 يوليو  حتى السبت المقبل 5 أغسطس 2023، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
 
_  الإثنين 31 يوليو :
 
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- الثلاثاء 1 أغسطس والأربعاء 2 أغسطس : 
 
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
- الخميس 3 أغسطس : 
 
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 
- الجمعة 4 أغسطس والسبت 5 أغسطس: 
 
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .
 
 
 
 
 

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