أمل أولى الثانوية العامة بنظام الدمج: ربنا جبر خاطرى وسألتحق بكلية الصيدلية

الشرقية - إيمان مهنى

قالت الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار محمد، الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى بالثانوية العامة، من قرية شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية: الحمد لله ربنا جبر خاطري وسألتحق بكلية الصيدلية، معربة عن شكرها لأسرتها ووالدتها التي ترعي شئونها وتذهب معها للمدرسة والدروس والعلاج.

وأضافت والدة الطالبة المتفوقة، أن أمل أجرت 13 عملية بسبب إعاقة حركية، خلال السنوات الماضية آخرها في أكتوبر ماضي بالعمود الفقري، مع بداية العام الدراسي، وأنها استعدت للثانوية العامة، على الرغم من المتاعب الصحية التي كانت فيها، وحرصت على المذاكرة، من أول يوم، وتسألني دائما، هو فعلا ممكن أدخل كلية الصيدلية؟ كان ردي عليها دائما ربنا كبير وأنتِ تعبتي.

وتابعت: إننا من أسرة بسيطة، وزوجي عامل بسيط، لكن كل همنا في الحياة هو تعليم أبنائنا الثلاثة؛ الكبيرة سلمى تعليم جامعي، الثانية أمل، والثالث حسين بالصف السادس الابتدائي.

وأكدت أن كل وقتها مع أمل، منذ كانت طفلة، فهي تحتاج لرعاية خاصة، دائما في عمليات ومتابعات علاجية.