أستراليا تسعى للإفراج عن مؤسس ويكيليكس.. وبلينكن رافضا: متهم بجرائم خطيرة

كتبت ـ نهال أبو السعود

رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين المطالب الأسترالية بإنهاء محاكمة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، قائلاً إن المواطن الأسترالي متهم بارتكاب "سلوك إجرامى خطير للغاية" في نشر مجموعة من الوثائق السرية منذ أكثر من عقد.

وفقا لأسوشيتدبرس، تجادل حكومة حزب العمال من يسار الوسط الأسترالي منذ فوزها في الانتخابات العام الماضي بأن الولايات المتحدة يجب أن تنهي ملاحقة الرجل البالغ من العمر 52 عامًا، والذي قضى أربع سنوات في سجن بريطاني يحارب تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وينظر إلى حرية أسانج على نطاق واسع على أنها اختبار لنفوذ أستراليا على إدارة الرئيس جو بايدن، وأكد بلينكين أن أزمة أسانج تمت مناقشتها في محادثات سنوية مع وزيرة الخارجية بيني وونج في بريسبان بأستراليا.

قال بلينكين للصحفيين "أنا أفهم مخاوف الأستراليين، وأعتقد أنه من المهم للغاية أن يتفهم أصدقاؤنا هنا مخاوفنا بشأن هذا الأمر.. اتهم أسانج بارتكاب سلوك إجرامي خطير للغاية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره المزعوم في واحدة من أكبر التنازلات عن المعلومات السرية في تاريخ بلدنا ".

وقال وونج، إن محاكمة أسانج "طال أمدها"، وأن أستراليا تريد "إنهاء التهم"، ولا تزال أستراليا غامضة بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة إسقاط الملاحقة القضائية أو إبرام صفقة إدعاء.

يواجه أسانج 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر بسبب نشر ويكيليكس لمئات الآلاف من الوثائق الدبلوماسية والعسكرية السرية في عام 2010.