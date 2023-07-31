أخبار مصر.. الحكومة تكشف جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، فى محافظة الفيوم، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
توجيهات الرئيس السيسى بمتابعة جهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء الاستيلاء على أراضى الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
الحكومة تكشف جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات
مجلس الوزراء: استمرار تكثيف التواجد الأمني بمناطق تخفيف أحمال الكهرباء
نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد على اليوم السابع
وزير التعليم: فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة و200 جنيه رسوم لكل مادة
التموين: شراء 150 ألف طن سكر خام برازيلى والاحتياطى يكفى حتى فبراير 2024
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد من السكر يكفى حتى فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.
أول أسبوع فى أغسطس.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت المقبل
فتح باب التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات فى القاهرة
"أبو مازن" يشكر الرئيس السيسي على احتضان مصر التاريخى للقضية الفلسطينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطينى فى مصر، مؤكدًا دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى الشقيق، ومعربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذى انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطينى، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وزير التعليم يعلن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة وفتح التظلمات 3 أغسطس
أكاديمية الشرطة: 65% حدا أدنى لقبول الناجحين من الثانوية العامة
وزير الصحة: توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لتقديم خدمات حملة 100 يوم صحة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية توسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى دعم المبادرات الصحية التى تقدمها الوزارة للمواطنين، وعلى رأسها حملة 100 يوم صحة، التى تستهدف تكثيف خدمات كافة المبادرات الصحية للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة النائية والحدودية، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة والأولويات المجتمعية للتطوير الدائم والمستمر لتلك المبادرات تحت رعاية رئيس الجمهورية، سعيًا لتطوير النظام الصحى والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة