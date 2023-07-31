أخبار مصر.. الحكومة تكشف جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، فى محافظة الفيوم، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

توجيهات الرئيس السيسى بمتابعة جهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء الاستيلاء على أراضى الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الحكومة تكشف جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، فى محافظة الفيوم، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

مجلس الوزراء: استمرار تكثيف التواجد الأمني بمناطق تخفيف أحمال الكهرباء

عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد على اليوم السابع

نشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس، حيث تظهر النتيجة بالمجموع الكلى للطالب ودرجات المواد الدراسية، من هنا وزير التعليم: فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة و200 جنيه رسوم لكل مادة قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، مؤكدا أن تقديم التظلمات سيكون ورقيا فى الأماكن التى تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية وسوف يسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أن رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

التموين: شراء 150 ألف طن سكر خام برازيلى والاحتياطى يكفى حتى فبراير 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد من السكر يكفى حتى فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية. أول أسبوع فى أغسطس.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 31 يوليو حتى السبت المقبل 5 أغسطس 2023، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم. فتح باب التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات فى القاهرة أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، اعتباراً من اليوم الإثنين حتى 2023/8/15.

"أبو مازن" يشكر الرئيس السيسي على احتضان مصر التاريخى للقضية الفلسطينية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطينى فى مصر، مؤكدًا دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى الشقيق، ومعربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذى انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطينى، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وزير التعليم يعلن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة وفتح التظلمات 3 أغسطس عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

أكاديمية الشرطة: 65% حدا أدنى لقبول الناجحين من الثانوية العامة

اشترطت أكاديمية الشرطة على طلاب الثانوية الناجحين اليوم، أن يكون الطالب حاصل على 65 % كحد أدنى للتقديم بها، وذلك أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية بداية من غدا الثلاثاء.

وزير الصحة: توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لتقديم خدمات حملة 100 يوم صحة