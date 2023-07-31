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أبرز تصريحات وزير التعليم بمؤتمر إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة (إنفوجراف)

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:57 م
أبرز تصريحات وزير التعليم بمؤتمر إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة (إنفوجراف) تصريحات وزير التعليم

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أدلي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالعديد من التصريحات المهمة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وتمثلت أبرز تصريحات وزير التعليم فى الآتي:

لم يحصل أى طالب على مجموع 100% بنتيجة الثانوية العامة 2023

تقدم للامتحان 763206 طلاب وطالبات حضر منهم 759676

نسبة النجاح للبنين 80.6٪، والبنات 77٪ والنسبة العامة للنجاح 78.8٪

نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84٪  ومدارس اللغات 70٪

نسبة النجاح للبنين في الثانوية أكثر من البنات.. و118 ألف طالب لديهم دور ثان

امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية

812 طالبا ارتكبوا مخالفات فى الامتحانات

عدد الملاحظين المخالفين 199 ملاحظ تم إحالتهم للشئون القانونية

شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة

رسوب 42 ألفا و348 طالبا بالامتحانات

تصريحات وزير التعليم

 


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