اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 03:28 ص
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10 صور ترصد العمل فى مزارع الأقصر بموسم حصاد وفرز المانجو قبل طرحها لأسواق مصر

الأحد، 30 يوليو 2023 03:00 ص
10 صور ترصد العمل فى مزارع الأقصر بموسم حصاد وفرز المانجو قبل طرحها لأسواق مصر أنواع مختلفة من المانجا خلال الفرز فى المخازن
الأقصر – أحمد مرعى

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تتواصل بصورة يومية الأعمال داخل المزارع المختلفة حول الأقصر والمنتشرة بطول نهر النيل شرق وغرب المحافظة، فى موسم حصاد المانجو بأنواعها المختلفة التى تزرع فى قلب الأقصر، وذلك لفرزها فى المخازن الخاصة بتلك المزارع وتجميعها فى الكراتين والأقفاص قبل بيعها في أسواق الجملة المنتشرة بالصعيد وحول مصر.
 
وفى هذا الصدد يقول الحاج صلاح سخينة صاحب أحد شوادر المانجا، إنه يقوم العمل فى المزارع المختلفة بالعمل من الساعة 6 صباحاً وحتى السادسة مساءاً بورديات مختلفة لضمان السرعة فى الأداء لنقل المانجو من المزارع للمخازن لدخول مرحلة الفرز لكل نوع على حده وجمعها فى الكراتين والأقفاص المخصصة لها، قبل نقلها لأسواق الجملة فى الأقصر ومحافظات الصعيد والوجه البحرى.
 
ويضيف الحاج صلاح سخينة، لـ"اليوم السابع"، إنه تضم مزارع الأقصر أصناف مختلفة ومتعددة من المانجو، وأبرزها السكرى والبلدى والتيمور والصديقة والعويسي والجلك والزبدية والتومى وغيرها، حيث يتم جمعها من الأشجار وتجهيزها فى كراتين مخصصة للنقل والسفر إلى سوق العبور، حيث إن الأسعار تضم هذا العام مع بداية الموسم العويسي 27 جنيها للكيلو، والصديقة 18 جنيه، والزبدة 17 جنيهاً، والجلك 15 جنيه والسكرى 20 جنيه والنعومى 40 جنيه، والكينت 25 جنيه والتومي 25 جنيه والياسمينا 25 جنيه، وهي أشهر أنواع المانجو فى مزارع الجنوب فى الأقصر وأسوان وقنا، موضحاً أن الأصناف الأشهر والأكثر إقبالاً على الشراء من الأهالى هي الزبدية والعويسي والصديقة والسكرى.
 
ومن الجدير بالذكر إنه يقوم أصحاب المزارع حول الأقصر بالعمل فى حصاد ثمارها حسب نضج كل نوع فى تلك الفترة من نهر شهر يونيو وحتى نهاية يوليو الجارى، وذلك لبدء تجهيز عدد من الأصناف للتخزين والنقل لعدد من الأسواق الكبرى حول مصر، بجانب تصدير بعض الأنواع للوطن العربي والدول الأوروبية.
كميات المانجو فى المزارع جاهزة للتصدير
كميات المانجو فى المزارع جاهزة للتصدير

عمليات فرز المانجا قبل طرحها فى الأسواق
عمليات فرز المانجا قبل طرحها فى الأسواق

جانب من حصاد المانجا الزبدية فى الشوادر
جانب من حصاد المانجا الزبدية فى الشوادر

كميات المانجا فى المخازن قبل طرحها بالأسواق
كميات المانجا فى المخازن قبل طرحها بالأسواق

كميات المانجو خلال تجهيزها للتوزيع بالأسواق
كميات المانجو خلال تجهيزها للتوزيع بالأسواق

الشباب خلال تجميع المانجا لبيعها بالأسواق
الشباب خلال تجميع المانجا لبيعها بالأسواق

فرز أصناف المانجا قبل طرحها بالأسواق
فرز أصناف المانجا قبل طرحها بالأسواق

أنواع مختلفة من المانجا خلال الفرز فى المخازن
أنواع مختلفة من المانجا خلال الفرز فى المخازن

أنواع وأحجام مختلفة لأصناف المانجا فى الأقصر
أنواع وأحجام مختلفة لأصناف المانجا فى الأقصر

مانجا بأشكال وأنواع مختلفة فى مخازن مزارع الأقصر
مانجا بأشكال وأنواع مختلفة فى مخازن مزارع الأقصر
 

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