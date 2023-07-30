10 صور ترصد العمل فى مزارع الأقصر بموسم حصاد وفرز المانجو قبل طرحها لأسواق مصر

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل بصورة يومية الأعمال داخل المزارع المختلفة حول الأقصر والمنتشرة بطول نهر النيل شرق وغرب المحافظة، فى موسم حصاد المانجو بأنواعها المختلفة التى تزرع فى قلب الأقصر، وذلك لفرزها فى المخازن الخاصة بتلك المزارع وتجميعها فى الكراتين والأقفاص قبل بيعها في أسواق الجملة المنتشرة بالصعيد وحول مصر.

وفى هذا الصدد يقول الحاج صلاح سخينة صاحب أحد شوادر المانجا، إنه يقوم العمل فى المزارع المختلفة بالعمل من الساعة 6 صباحاً وحتى السادسة مساءاً بورديات مختلفة لضمان السرعة فى الأداء لنقل المانجو من المزارع للمخازن لدخول مرحلة الفرز لكل نوع على حده وجمعها فى الكراتين والأقفاص المخصصة لها، قبل نقلها لأسواق الجملة فى الأقصر ومحافظات الصعيد والوجه البحرى.

ويضيف الحاج صلاح سخينة، لـ"اليوم السابع"، إنه تضم مزارع الأقصر أصناف مختلفة ومتعددة من المانجو، وأبرزها السكرى والبلدى والتيمور والصديقة والعويسي والجلك والزبدية والتومى وغيرها، حيث يتم جمعها من الأشجار وتجهيزها فى كراتين مخصصة للنقل والسفر إلى سوق العبور، حيث إن الأسعار تضم هذا العام مع بداية الموسم العويسي 27 جنيها للكيلو، والصديقة 18 جنيه، والزبدة 17 جنيهاً، والجلك 15 جنيه والسكرى 20 جنيه والنعومى 40 جنيه، والكينت 25 جنيه والتومي 25 جنيه والياسمينا 25 جنيه، وهي أشهر أنواع المانجو فى مزارع الجنوب فى الأقصر وأسوان وقنا، موضحاً أن الأصناف الأشهر والأكثر إقبالاً على الشراء من الأهالى هي الزبدية والعويسي والصديقة والسكرى.

ومن الجدير بالذكر إنه يقوم أصحاب المزارع حول الأقصر بالعمل فى حصاد ثمارها حسب نضج كل نوع فى تلك الفترة من نهر شهر يونيو وحتى نهاية يوليو الجارى، وذلك لبدء تجهيز عدد من الأصناف للتخزين والنقل لعدد من الأسواق الكبرى حول مصر، بجانب تصدير بعض الأنواع للوطن العربي والدول الأوروبية.