‫بيطرى البحر الأحمر يواصل التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كتبت أسماء نصار

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث قامت لجنة من وحدة أبورماد البيطرية بتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات.

أوضح تقريرا لهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأشار التقرير الى أنه تم تحصين حوالي مليون و284 ألف و806 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجاري وتحصين حوالي مليون و186 ألف و581 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجارى أيضا.

من ناحيته المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وجه الشكر لكل العاملين والأطباء بالهيئه والمديريات بالمحافظات مؤكدا أن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ومناشدا المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.