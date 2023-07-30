وظائف خالية بالخط الثالث للمترو فى المحطات من الوراق إلى إمبابة.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن توافر فرص عمل" لموظفي بيع تذاكر" بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة و الوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان حديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا التقدم للوظيفة، كما يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما.

للتقديم يرجي تسجيل الطلب من خلال اللينك الموجود أدناه:

https://www.mobilitycairo.com/csjobs

ووتستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح 6 محطات جديدة للمترو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتمتد هذة المرحلة بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة .

والجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B، يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري و التي سيتم ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) .

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة(3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين .