وزير الصحة: زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 66%

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلي 66 %، موضحا أن مصر توفر وسائل الجيل الرابع الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن للإعلان عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية المزمع انطلاقة يوم 5 ديسمبر المقبل، إن المؤتمر سيشهد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للسكان حتى 3030.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن هناك بعض المحافظات وصل فيها معدل الإنجاب إلي 1.7 طفل لكل سيدة بينما محافظات الصعيد كان معدل الإنجاب فيها 3.8 طفل لكل سيدة، مضيفا أنه يجب محاربة كل العوامل التى تساهم في تضخم عدد السكان مثل زواج القاصرات ونشر الوعى الكامل.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة ستكون في 8 دول بينها مصر، مشيرا إلي أن الدولة تسعى نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن مع تحسين الخصائص السكانية وإعادة رسم وتوزيع السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام المجتمعى.