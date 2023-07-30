اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 02:03 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية السعودى يبحث هاتفيا مع البرهان مستجدات الأوضاع فى السودان

الأحد، 30 يوليو 2023 12:57 م
وزير الخارجية السعودى يبحث هاتفيا مع البرهان مستجدات الأوضاع فى السودان رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان؛ لبحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.
 
وجدد وزير الخارجية السعودي دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

السعودية

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