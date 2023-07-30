وزارة الإسكان: بدء حجز مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر غدا

كتب أحمد حسن

قال اللواء وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، بأنه سيتم بدء الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر، غداً الاثنين على أن يستمر الحجز وتقديم الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل، بحيث يتم الإعلان عن المستبعدين في 29 أغسطس المقبل.

وأوضح اللواء وليد البارودي، أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية الخاصة بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر في 11 سبتمبر القادم، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة نصر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المساحات المتاحة بالمشروع ( 110 م2 – 130 م2 )، يضاف عليها مسطح 25 م2 حصة في الجراج، مشيراً إلى أنه تم تطبيق خصم 20% للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة ( نظام الكاش) مع اختيار العميل للوحدة السكنية التي يرغب شرائها دون الدخول في القرعة.