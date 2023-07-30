نتيجة الثانوية العامة 2023.. تعلن خلال الساعات القادمة

محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القادمة، حيث تعمل الكنترولات حاليا على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من بينها قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، حيث تشمل قائمة الأوائل جميع الشعب العلمية والأدبية بالإضافة إلى الثانوية العامة لمدارس المتفوقين والمكفوفين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.