كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، نسب تنفيذ أعمال تغويص بيارات الصرف الصحى بشارع الجمهورية فى مركز ومدينة العياط، ضمن أعمال مشروع الصرف الصحى بالمدينة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال فى المواعيد المحددة حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى ودخول المشروع الخدمة الفعلية.

واستكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع السوق الحضارى الجديد بمدينة العياط، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية بمدينة العياط، محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط، ومسؤلى مديرية الإسكان بالمحافظة، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.



السوق الحضارى الجديد بالعياط



نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء تشطيب السوق الحضارى الجديد بالعياط



نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء تشطيب السوق الحضارى الجديد بالعياط