ملك المغرب: نجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر

أحمد علوى

جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه، اليوم الأحد، الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.

وقال الملك محمد السادس في خطابه بالذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش: "نقول لإخواننا في الجزائر، إن المغرب لن يكون مصدرا لأي شر أو سوء، ونجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر، فالجدية تتجلى عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية".

وأضاف الملك محمد السادس، " جديتنا هي التي جعلت دول العالم تعترف بوحدتنا الترابية وآخرها الاعتراف الإسرائيلي، ونحن بحاجة إلى فتح آفاق أوسع للإصلاحات".

مؤكدا، "لن نتسامح مع سوء الحكامة والتدبير والاستخدام الفوضوي للمياه، ونؤكد موقف المغرب الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".