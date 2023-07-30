مقتل قهوجى فى مشاجرة مع آخرين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لفظ قهوجى أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بجرح نافذ، إثر تعدى 3 أشخاص عليه، على خلفية مشاجرة بينهم نطاق مركز فاقوس محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "أحمد س س ب" 35 سنة، قهوجى مقيم دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، قيام كل من "صلاح م ع ش" و"محمد ص م ع ش" و"محمود ص م ال" مقيمين مركز فاقوس، بارتكاب الواقعة والتعدى على القهوجى بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته، إثر مشاجرة بينهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر 5523 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.