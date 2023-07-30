مقتل شخص وإصابة آخرين فى إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية إنديانا أن شخصا لقي مصرعه، بينما أصيب 19 آخرون خلال حادث "إطلاق نار جماعي” في حفل كبير بالولاية الأمريكية.

وذكرت صحيفة ستار برس أن أفراد شرطة مانسي هرعوا فجر الأحد إلى موقع الحادث بعد تلقي عدة بلاغات عن إطلاق نار في الجانب الشرقي من المدينة بعد الساعة الواحدة ليلا بقليل.

وذكرت الصحيفة، أن القتيل يدعى جوزيف بونر ويبلغ من العمر 30 عاما.

من جهتها قالت الشرطة في بيان صحفي، إن الحادث أسفر عن إصابة ”عدة” أشخاص، بعضهم في حالة خطرة.

وقالت ميليسا كريسويل، نائبة رئيس شرطة مانسي: ”نظرا لعدد الضحايا وطبيعة الحادث، تم الاتصال بعدة مراكز أمنية للمساعدة”.

وكان العديد من ضباط الشرطة من بلدة إيتون القريبة من الذين هرعوا لتقديم المساعدة، فيما وصف جاي تورنر رئيس شرطة إيتون الحادث بأنه ”إطلاق نار جماعي”.

لم تحدد الشرطة عدد المصابين، لكن المسؤولين في مستشفى هيلث بول ميموريال بجامعة إنديانا في مانسي أبلغوا الاسوشييتدبرس بأن 19 شخصا يتلقون العلاج في قسم الطوارئ، بينهم 13 مصابا وصفت حالتهم بالمستقرة، في حين أصيب الآخرون بجراح خطيرة وتم نقلهم بطائرة إسعاف مروحية إلى مستشفيات أخرى.