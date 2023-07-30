مفتي الجمهورية ينعى العالم الجليل د. السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء

لؤى على

نعى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - فضيلة العالم الجليل العلَّامة المحقق الدكتور السعيد السيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأحد: رحم الله تعالى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السَّعيد السَّيِّد عبادة، العلَّامة المُحقِّق، وعُضوُ هيئةِ كبارِ العلماءِ بالأزهرِ الشريف، الذي قدم الكثير والكثير من الجهد في خدمة علوم الدين واللغة ونشر المنهج الوسطي المعتدل، كما تقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الجليل وطلابه وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".