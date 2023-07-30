مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى كالجارى بكندا

وكالات

لقي 6 أشخاص مصرعهم بعدما تحطمت طائرة صغيرة في الجبال غرب مدينة كالجاري في جنوب غرب كندا، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال رقيب الشرطة المحلية رايان سينجلتون إن "خمسة ركاب وطيارا كانوا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سبرينجبانك بالقرب من كالجاري مساء الجمعة. وبعد المغادرة، فقد الأقارب الاتصال بركاب الطائرة".

وأرسلت السلطات سربا من سلاح الجو الملكي الكندي مقره في وينيبيج للبحث عن الطائرة، وتم العثور عليها في الجبال على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب كالجاري، في مكان لا يمكن الوصول إليه إلا بمروحية، حسب الشرطة.

وأكدت الشرطة أن "جميع ركاب الطائرة الستة لقوا حتفهم"، وأنه فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.