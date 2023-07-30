مصرع 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمطروح

مطروح ـ حسن مشالى

شهدت محافظة مطروح حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالقرب من قرية جلالة، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين، حيث تم نقل 34 مصابا لقسم الطوارئ بمستشفى الضبعة المركزى، و3 آخرين لمستشفى رأس الحكمة المركزى، وتنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه وأخرى تحتاج تدخل جراحى، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما تم نقل جثتين إلى مستشفى الضبعة والثالثة إلى مستشفى رأس الحكمة وجاري إنهاء الإجراءات.

وتابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين بالتواصل المباشر مع إدارة مستشفى الضبعة المركزى وغرفة طوارئ المستشفى، وكذلك مستشفى رأس الحكمة المركزى .

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أن أقسام الطوارئ بالمستشفيين تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء الأطقم الطبية كاملة داخل المستشفيين.

كما تأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفيين وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات، وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم كل أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وقدم "سالم" الشكر للفريق الطبي والإدارى بمستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى على التدخل السريع وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث، وحثهم على التفانى فى العمل من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لساكنى المحافظة وزائريها من مختلف الجنسيات .

وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز.