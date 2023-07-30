اليوم السابع
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مصرع عنصر إطفاء فى كندا أثناء مكافحة الحرائق

الأحد، 30 يوليو 2023 01:47 م
مصرع عنصر إطفاء فى كندا أثناء مكافحة الحرائق حرائق الغابات
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن رئيس حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا فى كندا جون هورجان، مصرع عنصر إطفاء، وذلك أثناء مكافحة الحرائق الضخمة التى تجتاح البلاد.

 

وقال رئيس حكومة المقاطعة- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد- إن اثنين من رجال الإطفاء وطيار مروحية لقوا حتفهم فى الأسابيع الأخيرة بسبب الحرائق.

 

وتشهد بريتيش كولومبيا حاليا 368 حريقا نشطا، وفى المجموع يجتاح كندا أكثر من 990 حريقا بينها 613 حريقا خارج نطاق السيطرة.

 

يذكر أن الحرائق أتت على أكثر من 12 مليون هكتار هذا العام، وهو رقم إجمالى أعلى بكثير مما سبق وشهدته البلاد فى هذا المجال.

 

يشار إلى أن كندا، التى ترتفع درجة الحرارة فيها بشكل أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافى، شهدت فى السنوات الأخيرة ظواهر مناخية قاسية زادت حدتها وتواترها بسبب تغير المناخ.

 


كندا

مكافحة الحرائق

اطفاء

تغير المناخ



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