مصرع عامل عقب إصابته بطلق نارى فى دار السلام بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بناحية نجع الدير التابع لقرية أولاد يحيى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج، إثر إصابته بطلق ناري تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة عامل بطلق ناري وفاته بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج وتم ضبط السلاح المستخدم وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز بوفاة أحد الأشخاص بناحية نجع الدير التابع لقرية أولاد يحيي دائرة مركز دار السلام، حيث تبين وجود جثة المدعو محمد ع ا ع 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مسجاه أمام مسكنه متوفي إثر إصابته "طلق ناري بالبطن" وعثر بجواره على سلاح ناري عبارة عن طبنجة.

وبسؤال كل من والده عبد العزيز ا ع - محمد 72 سنة مزارع ووالدته فاطمة ا ع م 61سنة ربة منزل وزوجته عزيزه ح ع ح 36 سنة ربة منزل ويقيمون بذات الناحية قيام المذكور بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته صوب نفسه، مما أدى إلى وفاته لمروره بحالة نفسيه سيئة ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.