مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء مشاركته فى إخماد حريق بطما شمال سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 27 سنة مصرعة عقب بالكهرباء دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج ، إثر ملامسة يده أحد الأسلاك العارية بدائرة مركز طما، أثناء مشاركته فى إخماد حريق نشب بحوش ملك أحد أبناء عمومته.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما نشوب حريق بحوش بناحية جزيرة طما دائرة مركز طما، حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو محمود ا خ م 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة المدعو محمود م ش ف 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ابن عمومة مالك الحوش، لامست يده أحد الأسلاك العارية أثناء مشاركته في إخماد الحريق.

وبسؤال مالك الحوش ووالد المتوفي المدعو محمد ش ف ع، 59 سنة موظف ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.