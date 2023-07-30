مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث سير بطريق شبراخيت بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ونقل بمركز شبراخيت بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت اخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق "شبراخيت - ايتاى البارود" بالقرب من قرية كنيسة أورين.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزى لإسعافهم وكذلك نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازمة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.