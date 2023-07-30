محمد عطايا - المدير التنفيذي لشركة ليكسيل – أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا – لسوق شمال إفريقيا يكشف: شركة ليكسيل تهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية بحلول 2025

- شركة ليكسيل تهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية بحلول 2025 استراتيجيتنا تشتمل على معالم رئيسية تتمثل في التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ واستدامة المياه والاقتصاد الدائرى

- حصلنا على شهادة الاعتماد من مبادرة الأهداف القائمة على العلم "SBTi

" .. وملتزمون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50.4% بحلول 2031

- وضعنا أهدافًا لخفض استهلاك المياه بنسبة 20% في عملياتنا بحلول عام 2031 وتحقيق خفض عالمي قدره 2 مليار متر مكعب سنويًا فى 2025 بالاعتماد على منتجاتنا الموفرة للمياه

- دش GROHE Everstream

بتقنية إعادة تدوير المياه، سيتم إطلاقه فى الدول الأوروبية خلال ربيع عام 2024

- قمنا بتثبيت روبوت على أحدث طراز يُعرف باسم "the big Stäubli

Rapido SmartBox

"، و يلعب دورًا حيويًا في تصنيع الأجزاء المعقدة بما في ذلك المجرى المائي الداخلي لجهازالخاص بنا

- مصنعنا Lahr Plant

يعمل كمركز كفاءة عالمي مجهز بأحدث التقنيات منها 82 آلة صب بالحقن وعشرات من الروبوتات تمكننا من إنتاج ملايين الوحدات كل عام بدقة وكفاءة لا مثيل لها

- افتتاح برنامج "GIVE

GROHE

" للتدريب المهني للطلاب على التركيبات الصحية في مصر و السعودية العام الحاليجروهيأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المستدامة في مصر لتركيب خلاطات موفرة للمياه في المستشفيات والمساجد

أطلقت جروهي GROHE، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ مؤخرا أحدث منتجاتها العصرية والأنيقة وهو دش GROHE Everstream الذي يتمتع بتقنية إعادة تدوير المياه حيث يحصل المستخدمون من خلاله على تجربة استحمام تلبي توقعاتهم مع استخدام أقل قدر ممكن من المياه والطاقة تماشيًا مع حرص الشركة على توسيع محفظتها الاقليمية والمساهمة فى دعم الأسواق المحلية بحلول مستدامة ومبتكرة وتكنولوجية.



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وتتيح منتجات جروهى GROHE الموسعة للمستهلكين الوصول إلى مجموعة كبيرة من الحلول الصحية المتقدمة تقنيًا لتلبية المتطلبات المتطورة للاستدامة والنظافة، مع تصاميم معاصرة ووظائف تقنية تواكب متغيرات العصر حيث تعتبر الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية جروهى GROHE التي تركز على النمو الفعال وتتبع نهجًا شاملاً يتضمن إطلاق المبادرات والخدمات التي تشمل الموظفين والموردين والعملاء والعمليات والمنتجات ومجتمعنا ككل.

ويكشف محمد عطايا المدير التنفيذي لشركة ليكسل– أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا - لسوق شمال إفريقيا عن المزيد من التفاصيل فى حواره مع اليوم السابع:

بداية هل يمكن تقديم ملخص حول الاستراتيجية البيئية الخاصة بعلامة جروهي GROHE

تُقدم الاستراتيجية البيئية لعام 2050 الخاصة بشركة ليكسيل LIXIL نهجًا شاملًا لمعالجة التحديات الملحة التي تواجها كوكبنا و نهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية بحلول عام 2025.

ويستكمل: تلتزم الشركة بــ"جعل المنازل الأفضل حقيقة واقعة للجميع، في كل مكان" وتشتمل استراتيجيتنا على معالم رئيسية تتمثل في التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، واستدامة المياه، والاقتصاد الدائري.

أما فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، فقد حصلت شركة ليكسيل LIXIL على شهادة الاعتماد من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، كما وضعت الشركة أهدافا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) و نحن ملتزمون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50.4% للنطاق 1 و2، وبنسبة 30% للنطاق 3 بحلول مارس 2031، مقارنة بمارس 2019.

ويضيف: استدامة المياه تعد ركيزة أساسية في استراتيجيتنا البيئية، فنحن نضع في اعتبارنا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يواجه 40% من سكان العالم ندرة حادة في المياه. ولذلك وضعنا أهدافًا لخفض استهلاك المياه بنسبة 20% في عملياتنا بحلول عام 2031، وتحقيق خفض عالمي قدره 2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2025 من خلال اعتماد منتجاتنا الموفرة للمياه وأجهزة التحكم الذكية في استخدام المياه.

ويستكمل: من خلال مبادراتنا المتعلقة بالاقتصاد الدائري، نهدف إلى تعزيز كفاءة مواردنا وتقليل الفاقد في جميع عملياتنا وسلسلة القيمة لدينا. ولقد وضعنا هدفًا لإعادة تدوير 90% من النفايات الناتجة عن العمليات بحلول نهاية عام 2026. وبالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل بنشاط على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، مثل الألمنيوم، في منتجاتنا. وبحلول نهاية عام 2031، يتمثل هدفنا في استخدام الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100% في مجموعة منتجاتنا.

وبالنسبة إلى علامة جروهي GROHE، تعتبر الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها التي تركز على النمو الفعال وتتبع نهجًا شاملاً "360 درجة"، حيث تتضمن إطلاق المبادرات والخدمات التي تشمل الموظفين والموردين والعملاء والعمليات والمنتجات ومجتمعنا ككل وبهذا تتماشى جهود علامة جروهي GROHE باستمرار مع استراتيجية ليكسيل LIXIL البيئية 2050 ورؤية مصر 2030 الخاصة بالاستدامة.

كما تسعى علامة جروهي GROHE لتحقيق سلسلة قيمة موفرة للموارد، بدءًا من الإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون وصولاً إلى تقليل البلاستيك في عبوات التغليف وتقديم تقنيات توفير المياه والطاقة مثل GROHE Everstream، وهو دش لإعادة تدوير المياه. ومن أجل الاستمرار في إظهار التزامنا بالحد من انبعاثات الكربون، فإن مركز التوزيع الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل بالطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نستثمر في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، والطباعة المعدنية ثُلاثية الأبعاد، وعمليات التصنيع المبتكرة لتعزيز ممارسات الاستدامة. ومن خلال تبني هذه التقنيات، نهدف إلى تحقيق نموذج اقتصاد دائري، وإغلاق حلقة الإنتاج وتعظيم إعادة تدوير المواد.

كيف تدمج علامة جروهي GROHE

، التدابير والإجراءات في مجموعة منتجاتها لمساعدة المستهلكين في الحد من بصمتهم البيئية؟ وما هي الحلول المقدمة للاستخدام المستدام والذكي والآمن للمياه؟

نحن ملتزمون في علامة جروهي GROHE، بتسهيل الأمور على عملائنا وتشجيعهم على اتخاذ قرارات صديقة للبيئة من أجل مستقبل أكثر استدامة وتقليل البصمة البيئية.

وتعطي العلامة التجارية الأولوية للحفاظ على المياه من خلال دمج تقنية EcoJoy في خلاطات المياه، مما يُساهم في الحد من تدفق المياه دون التأثير على الأداء، وتعمل الخلاطات المزودة بهذه التقنية على تقليل استهلاك المياه بنسبة تزيد عن 50% من عشرة ليترات في الدقيقة إلى ما يزيد قليلا عن خمسة ليترات في الدقيقة مع الحصول على تدفق مثالي للمياه وفي الوقت نفسه تعمل المهوية على تعزيز تدفق المياه بالهواء لتحافظ بذلك على استمرار قوة ضخ المياه، وتُساعد تقنية SilkMove ES على توفير الطاقة من خلال السماح بتدفق الماء البارد فقط عندما تكون الرافعة في وضعها الأوسط.

يضيف: فيما يخص تجربة الاستحمام، فإن علامة جروهي GROHE تزود خلاطات الدش بتقنية EcoJoy والتي تُسهم فيها محددات التدفق في الحفاظ على استهلاك المياه وتوفير الطاقة دون التأثير على تجربة الاستحمام، كما يُساعد الترموستات على توفير استهلاك المياه والطاقة، حيث يُحافظ على ثبات درجة الحرارة المختارة للمياه طوال مدة الاستحمام، وبالتالي لا توجد حاجة لقضاء الوقت في إعادة ضبط درجة حرارة المياه.

ويتمثل أحدث ابتكارات علامة جروهي GROHE أيضا في نظام دش GROHE Everstream نظام الدش الذي يتمتع بتقنية إعادة تدوير المياه حيث يحصل المستخدمون من خلاله على تجربة استحمام تلبي توقعاتهم مع استخدام أقل قدر ممكن من المياه والطاقة.

ما هي جهود الاستدامة الرئيسية لعلامة جروهي GROHE

في مصر؟ وكيف تساهم في المجتمع المحلي؟

يجيب: علامة جروهي GROHE، تؤمن بأهمية الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، و نحن ملتزمون بتعزيز المجتمعات التي نعمل فيها، ولذلك قمنا بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المستدامة في مصر، بدءًا من مكاتبنا وحتى عملية الإنتاج لدينا، من بين هذه المبادرات، تم اطلاق مبادرة "المستشفى الأخضر" بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية و تضمنت المبادرة تركيب خلاطات موفرة للمياه في المستشفيات، مما ساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة 30% وتحقيق توفير في التكاليف والحد من التلوث في المستشفيات في عدة محافظات في مصر وبالإضافة إلي ذلك، قامت علامة جروهي GROHE بتنفيذ مبادرة "المسجد الأخضر" التي تهدف إلى تركيب منتجات موفرة للمياه في المساجد في جميع أنحاء الشرق الأوسط و من ضمن المبادرة، تبرعت علامة جروهي GROHE بوجبة طعام لبنك الطعام المصري مقابل كل لتر مياه تم توفيره.

كيف تُساهم علامة جروهي GROHE

في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة" لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحى؟

يجيب: في ليكسيل LIXIL، نحن نُسهم بصورة كبيرة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على "ضمان توافر المياه والمرافق الصحية وإدارتها المستدامة للجميع" وكجزء من التزامنا بـ"جعل المنازل الأفضل حقيقة واقعة للجميع، في كل مكان"، نحن نوفر الحلول المبتكرة التي تمكن المستخدمين من استخدام المياه بطرق آمنة ومستدامة ومبتكرة.

يضيف: نُعطي الأولوية لكفاءة استخدام المياه عن طريق تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الموفرة للمياه، والتي تم تصميمها بميزات تقلل من استهلاك المياه. ومن خلال استخدام هذه المنتجات، يمكن للأفراد المساهمة في جهود الحفاظ على المياه دون التضحية بالوظائف.

كونها علامة تجارية تُعطي الأولوية للمجتمع الذي تعمل به، وتضع علامة جروهي GROHE المبادرات التي تركز على المجتمع في قلب جميع عملياتها.

يضيف: ساهمت مبادرتنا "الطاقة من أجل الحياة" بتقديم الدعم المادي لشراكة بين "!Make a Splash" التابعة لشركة ليكسيل LIXIL ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وتهدف الشراكة لإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي وتعزيز ممارسات النظافة الجيدة ومساعدة المجتمعات المحرومة في نيجيريا وإندونيسيا للوصول إلى المرافق الصحية النظيفة والآمنة.

كيف تُعطي علامة جروهي GROHE

الأولوية للنظافة الصحية في منتجاتها وحلولها؟ هل يمكنك توضيح الإجراءات والتقنيات التي تم تنفيذها لضمان النظافة الصحية والسلامة؟

يجيب: تلتزم ليكسيل LIXIL بإعطاء الأولوية القصوى للنظافة الصحية والابتكار في المنتجات لضمان الصحة والسلامة. وتهدف المسؤولية الاستراتيجية للشركة ومبادرات الصرف الصحي الخاصة بها إلى ابتكار حلول لتحسين الصرف الصحي والنظافة الصحية لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2025.

و بالنسبة لعلامة جروهي GROHE، نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تعمل بأحدث الحلول كتلك المزودة بتقنية "عدم اللمس" و"بدون استخدام اليدين"، مثل infrared taps التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وflush plates ولضمان نظافة وسلامة منتجاتنا، فإننا نتبع مجموعة من الإجراءات والتقنيات المختلفة. نحن نقوم بتقليل استخدام مكونات السبائك المعدنية التي قد تؤثر على جودة مياه الشرب، وبدلاً من ذلك نستخدم مواد غير معدنية لتساهم في تقليل تكوين الأغشية الحيوية.

كما نضمن تركيب الأنابيب بحجم مناسب لمنع تراكم الأغشية الحيوية أو تكوينها ونحرص أيضًا بتضمين تدابير السلامة في جميع العمليات لمعالجة مشكلات مثل التدفق العكسي والتآكل، والتسرب في المنتجات والأجهزة المتصلة. ويشمل التزامنا أيضًا الفحص الدوري للأنظمة وإصلاحها لضمان التزامنا بأعلى معايير النظافة والجودة.

هل يمكن تزويدنا بمزيد من المعلومات حول اعتماد علامة جروهي GROHE

على الروبوت في المصانع؟ وهل هناك أي خطط لاستبدال العاملين بالروبوتات أو الأنظمة الآلية في المستقبل؟

يجيب: في علامة جروهي GROHE، تتمثل إحدى قيمنا الأساسية في الابتكار المستمر في التقدم التكنولوجي، ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بقوة التكنولوجيا لدفع وريادة التقدم وتغيير الطريقة التي نعيش بها وتماشياً مع هذا الالتزام، قمنا بدمج المساعدة الآلية في منشآتنا الصناعية لتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وبينما نستخدم الروبوتات لتحسين القدرة الإنتاجية، من المهم ملاحظة أن هدفنا ليس استبدال العاملين، بل مساعدتهم وتعزيز كفاءتهم.

في إحدى منشآت التجميع التابعة لنا، قمنا بتثبيت روبوت على أحدث طراز، يُعرف باسم "the big Stäubli"، والذي يلعب دورًا حيويًا في عملية تشكيل المنتجات و هذا الروبوت، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع العديد من الآلات، يُساهم في تصنيع الأجزاء المعقدة، بما في ذلك المجرى المائي الداخلي لجهاز Rapido SmartBox الخاص بنا.

كما أن مصنعنا لار Lahr Plant، الذي يعمل كمركز كفاءة عالمي، مجهز بأحدث التقنيات، بما في ذلك 82 آلة صب بالحقن وعشرات من الروبوتات، تمكننا هذه التطورات من إنتاج ملايين الوحدات كل عام بدقة وكفاءة لا مثيل لها.



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هل هناك أي عمليات متوقعة لإطلاق منتجات علامة جروهي GROHE

أو إطلاقها في صالات العرض في المستقبل القريب؟

يجيب: تتم عمليات التوسع في علامة جروهي GROHE، بالتوازي مع النمو الإجمالي الذي تسجله العلامة التجارية، وهذا هو سبب إطلاقها للعديد من المنتجات في خطوط الإنتاج الخاصة بها بجميع أنحاء المنطقة، ولا تقتصر أيضا خطط الاستثمار والتوسع لدينا على أصول العلامة التجارية فحسب، بل تعزز دورنا ومساهمتنا في المجتمع ولدينا العديد من الأنشطة والمشاريع الحالية والقادمة في الطريق.

ويستكمل: حافظت علامة جروهي GROHE على مكانتها القوية في السوق المصري لعقود حتى الآن كرائد في صناعة الأدوات الصحية، وقد بدأنا الاستثمار في السوق المصري في السبعينيات وواصلنا البحث عن طرق للتوسع والنمو طول هذه المدة وتماشياً مع تفانينا في السوق المصري، يسعدنا أن نعلن عن التوسع في برنامج (GIVE) وهو اختصار لعبارة "التدريب المهني والتعليم لفنيي التركيبات الصحية" ليتم تقديمه في مصر والمملكة العربية السعودية، ومن المقرر افتتاحه في غضون العام.

يستكمل: برنامج (GIVE) هو جزء لا يتجزأ من جهودنا لدعم السوق المصري وتعزيز الممارسات المستدامة حيث يوفر التدريب المتخصص وبرامج نقل المعرفة لتعزيز المهارات الفنية وتزويد المهنيين بالخبرة اللازمة لدفع الابتكار والاستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي. ومن خلال رعاية المواهب المحلية وتمكين الأفراد، تهدف علامة جروهي GROHE إلى إنشاء قوة عاملة ماهرة يمكنها المساهمة في تطوير القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق المصر.