محكمة أمريكية تلغي دعوى ترامب ضد "CNN".. والقاضي: الكذبة الكبرى ليست حقيقة

كتبت: نهال أبو السعود

لغى قاضٍ فيدرالي دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طالب بتعويض 475 مليون دولار من شبكة CNN ، والتي ادعى فيها الرئيس السابق وصف الشبكة لمزاعمه بتزوير الانتخابات عام 2020 بـ "الكذبة الكبرى" التي ربطته بأدولف هتلر.

في حكم صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة ، قال القاضي الأمريكي راج سنجال، الذي رشحه ترامب في عام 2019 ، إن كلمات سي إن إن كانت رأيًا وليست حقيقة، وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوع دعوى تشهير.

كتب سينجال، الذي يجلس في المحكمة الفيدرالية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا ، بالقرب من منزل ترامب في منتجع مارالاجو الذي يمتلكه: "تصريحات سي إن إن بغيضة ، إلا أنها لم تكن، من حيث القانون ، تشهيرية".

سلطت الدعوى، التي تم رفعها في أكتوبر 2022 ، الضوء على خمس حالات قامت فيها شبكة CNN إما بنشر قصص أو بث تعليقات تشير إلى تأكيدات ترامب بشأن انتخابات 2020 باعتبارها "كذبة كبيرة" وترتبط العبارة باستخدام النظام النازي للدعاية.

وقالت الدعوى إن الصياغة تشكل "جهدًا متعمدًا من قبل CNN لنشر ارتباط بين المدعي وواحد من أكثر الشخصيات إثارة للاشمئزاز في التاريخ الحديث".

كتب سينجال أن مجرد استخدام عبارة "كذبة كبيرة" لا يكفي لإثارة دلالة حقيقية، وقال: "لا يمكن (أو ينبغي) للمشاهد العاقل أن ياخذ هذه الإشارة بشكل مسلم به".

في بيان ، قال متحدث باسم ترامب: "نحن نتفق مع النتائج التي توصل إليها القاضي الذي يحظى باحترام كبير بأن تصريحات سي إن إن حول الرئيس ترامب بغيضة. سي إن إن ستتحمل المسؤولية عن إساءة معاملتهم غير المشروعة للرئيس ترامب وأنصاره "، ولم يذكر البيان ما إذا كان ترامب سيستأنف القرار.

منذ إطلاق حملته الرئاسية الأولى في عام 2015 ، هاجم ترامب في كثير من الأحيان وسائل الإعلام التي لا يحبذ تغطيتها ، وكانت سي إن إن هي الهدف المفضل.

ترامب هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024 ، على الرغم من مواجهته لوائح اتهام على مستوى الولاية والفيدرالية.