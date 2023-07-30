محافظ كفر الشيخ فى جولة ليلية لمتابعة ترشيد الكهرباء

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جولة ليلية، للتشديد على اغلاق كامل لواجهات المحلات، وإطفاء لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق أى كانت جهة الولاية التابعة لها، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات، موجها بترشيد الكهرباء وخفض الانارة العامة بكل مدن ومراكز المحافظة ،تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أن أى مخالفات سيتم ضبطها سواء مخالفات إنارة للواجهات الإعلانية لكافة الأنشطة التجارية أو مخالفة مواعيد الغلق، سيتم تطبيق عقوبات رادعة للمخالفين، وأنه يجب علينا جميعا التعاون لاجتياز المرحلة الحالية المؤقتة، والتى تشهد ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، وترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة ،وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة، ومنع الإنارة المستخدمة واجهات المحال.

وشدد محافظ كفر الشيخ على وجود المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن التى لا يمكن قطع التيار عنها فى المستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الحيوية، موجها بمراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق فى الموعد المحدد، مع تشديد الرقابة على غلق المحال فى المواعيد التى تم تحديدها، والتنفيذ بحزم كامل، وبالنسبة لقاعات المناسبات يكتفى بالإنارة داخل القاعة فقط.



بكفر الشيخ إغلاق واجهات المحلات



جانب من الجولة الليلية لمحافظ كفر الشيخ



جانب من الجولة



جانب من تعليمات محافظ كفر الشيخ



جانب من حولة محافظ كفر الشيخ



جانب من متابعة ترشيد الكهرباء