اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق على جهدها خلال فترة عملها بالمحافظة

الأحد، 30 يوليو 2023 07:49 م
محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق على جهدها خلال فترة عملها بالمحافظة محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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حرص اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على تكريم مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية السابق، على فترة عملها المتميزة كوكيل لوزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، موجها التهنئة لها لصدور قرار تعينها للعمل رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بديوان عام وزاره التضامن الاجتماعى.

 

وأكد محافظ الإسماعيلية، على تقديره لجهودها خلال فترة عملها وكيل لوزارة التضامن بالإسماعيلية، مثمنا التطور والإجادة فى تنفيذ الأعمال والتى شملت جميع المبادرات والأعمال التى تمت بجميع الوحدات الاجتماعية وفى قطاع المؤسسات الأهلية.

 

وقدم محافظ الإسماعيلية درع محافظة الإسماعيلية لمها الحفناوى، مؤكدا على تقدير الجهاز التنفيذى بالمحافظة لها، متمنيا لها المزيد من التفوق فى منصبها الجديد.

 
محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق (1)
محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق (1)

محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق (2)
محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق (2)

محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق (3)
محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل التضامن السابق (3)

 


الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

التضامن الاجتماعي

مها الحفناوي

أخبار الاسماعيلية



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