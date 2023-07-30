محافظ الإسكندرية: اهتمام كبير بذوي الهمم فى عهد الرئيس السيسي

واضاف محافظ الإسكندرية خلال احتفالية "طاقة بلا إعاقة"، التي نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قبل أمانة ذوي الهمم بقطاع كنائس المنتزه تحت رعاية الأنبا بافلي، أسقف عام القطاع، أنه قد تم منع ترخيص أي منشآت إلا بضرورة إنشاء ممر مخصص لذوي الهمم بالإضافة إلى تخصيص مصعد خاص بهم في محافظة الإسكندرية لتلبي احتياجاتهم.

وأكد أن ما تم هو قليل فأرادت الإسكندرية الاهتمام أكثر بذوي الهمم وهو ما تم من المحافظة بل والكنائس والمساجد في عروس البحر الابيض المتوسط وهو ما وصل إلى ذلك اليوم المميز.

وأشار إلى أنه تم تخصيص شاطئ خاص لذوي الهمم من أجل خدمتهم بالإضافة إلى إنشاء ممشى في المياه ليصلح لذوي الهمم بالتحديد أصحاب الاعاقات الحركية ثم تم تمهيد حبال عائمة لسباحة المكفوفين دون مساعدة من أحد، وذلك بشكل مجاني دون أي مقابل.

وأوضح أنه تم إنشاء حديقتين لذوي الهمم بها ألعاب خاصة لذوي الهمم من أجل خدمتهم، ناهيك عن استقلال اتوبيسات نقل العام بشكل مجاني وبعض الاتوبيسات يسمح استقلالها بالكرسي المتحرك.

ولفت إلى تخصيص 2 كابينة لذوي الهمم بالإضافة إلى كابينتين آخرتين لقصار القامة، ناهيك عن الباكيات الحضارية لهم ومعرضي باب رزق على شواطئ الإسكندرية لعرض منتجاتهم بالمجان.

وأكد أن كل ما تم لا يعطي حقوق لذوي الهمم إلى أنها بداية للاهتمام بهم مشيراً إلى أن الإسكندرية تسعى دائما للاهتمام بذوي الهمم في كافة المجالات، مطالبا من الحضور المرتبطين بذوي الهمم أن يحتضنوهم.

وشكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والنواب على تفكيرهم في تلك الاحتفالية انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم.

فيما فتح الباب لاستقبال أي أفكار لخدمة ذوي الهمم من أجل إسعادهم ودمجهم في المجتمع.