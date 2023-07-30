محافظ الإسكندرية: إصدار 25 ألفا و556 كارنيه خدمات متكاملة لذوي الهمم

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انطلاق فعالية "طاقة بلا إعاقة" لذوى الهمم والمقامة بمكتبة الإسكندرية والذى تنظمه أمانة ذوى الهمم، بقطاع المنتزه التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتضمنت فعاليات الحفل تكريم نحو 70 خادما من خدام ذوى الهمم، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية المقدمة من ذوى الهمم واستعراض للمهارات الفردية للمتميزيين منهم رياضياً وفنيا وثقافيا، وكذلك تخريج دفعة من الشباب المؤهلين للتعامل مع ذوى الهمم والمرضى وكبار السن وكذلك الصم والبكم والأطفال.

وقال" الشريف" أنه تم إصدار 25 ألفا و556 كارنية خدمات متكاملة لأبنائنا من ذوى الهمم منذ بدء منظومة الخدمات المتكاملة فى عام 2019 حتى يوليو 2023، لافتا بأنه تم افتتاح حديقتان لذوى الهمم فى مركز شباب النصر والأخرى فى مركز شباب الأنفوشى، وهما الأولى من نوعمها على مصر والشرق الأوسط، وأشار الشريف إلى أنه تم إصدار قرار بأن يستقل ذوى الهمم وذويهم أتوبيسات النقل العام بالمجان.

جاء ذلك بحضور الأنبا بافلى، أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، سوزان منسى مستشار مكتب وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والشيخ إبراهيم الجمل، أمين عام بيت العائلة بالإسكندرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وفى كلمته، أكد المحافظ أن بداية الاهتمام بذوى الهمم جاءت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهاته بهذا الشأن تم إصدار قرار بمنع التراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات تصلح لتحرك الكراسى المتحركة فى الرسوم الهندسية. بالإضافة إلى تخصيص شاطئ بمساحة كبيرة لذوى الهمم بالمجان مجهز بممشى يمكن أصحاب الكراسى المتحركة من النزول للبحر، وبعدها أضفنا خدمة جديدة على شاطئ ذوى الهمم وهى تجهيز جزء لأبنائنا المكفوفين ليتمكنوا من النزول إلى البحر دون مساعدة ذويهم، بالإضافة إلى تخصيص 2 كابينة لذوى الهمم بشاطئ استانلى.

وثمن الشريف الدور الكبير والفعال للكنائس فى دعم ذوى الهمم والاهتمام بهم والعمل على دمجهم فى المجتمع وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم لأى أفكار تخدم أبنائنا من ذوى الهمم وتشجع دمجهم فى المجتمع.