محافظة القاهرة تنفى إزالة حدائق فى روكسى لإنشاء جراج سيارات

كتب سيد الخلفاوى

نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن عزم المحافظة إزالة حدائق بمنطقة روكسى لانشاء جراج جديد.

وأكدت محافظة القاهرة،فى بيان لها اليوم، أن ما يتم بجراج روكسى هو استئناف لأعمال انشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة 1700 سيارة.

وأوضحت محافظة القاهرة أن أعمال إنشاء جراج روكسى لا تتضمن إزالة أية حدائق أو أشجار، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى، ويهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولاحداث سيولة مرورية فى هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة.

وكان "اليوم السابع" أجرى معايشة بالجراج بعد افتتاحه، لرصد مميزاته والتكنولوجيا التى يعمل بها، خاصة أنه أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط، ويعمل بنظام حق الانتفاع كأحد المشاريع القومية التى تستهدف القضاء على التكدس المرورى، وتوفير أماكن لانتظار السيارات، خاصة فى محافظة القاهرة باعتبارها أكثر المدن ازدحامًا.